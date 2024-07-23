Москва, 23 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — отмечается на официальном канале Мосбиржи.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня минфин США ввёл санкции против Московской биржи. Также в чёрный список попали две её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

В этой связи Мосбиржа 13 июня прекратила торги долларом и евро. Банк России пояснил, что будет рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку, однако курс останется единым и рыночным, изменится только круг данных для его расчёта.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках.