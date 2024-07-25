Вашингтон, 25 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Активисты, выступающие против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху США и его речи в Конгрессе, сорвали американские флаги у центрального вокзала в Вашингтоне и сожгли их. Об этом сообщила газета The Hill.

Кадр из видео

Протестующие заявили, что у них произошла короткая стычка с полицией на одной из сторон площади Колумбус-Серкл. После этого стражи порядка потребовали от митингующих покинуть этот район. Перед тем как уйти, пропалестинские активисты сняли флаги США, сожгли два из них и покрыли колокол и статуи возле Union Station антиизраильскими граффити. На одной из статуй протестующие написали «ХАМАС идёт».

Также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа и приезда израильского премьера в США демонстранты сожгли чучело Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, Нетаньяху прибыл в Вашингтон 23 июля. На следующий день он выступил в Конгрессе США. В ходе своей речи глава израильского правительства предложил американским властям создать на Ближнем Востоке аналог НАТО, который бы мог противостоять Ирану. Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

С момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа.

23 июля активисты принесли в отель «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля, личинки кузнечиков и других насекомых, которых раскидали на столе в конференц-зале рядом с флагами Израиля и США. Кроме того, протестующие активировали систему пожарной сигнализации в отеле. Позднее специалисты обработали номера отеля от насекомых.