Вашингтон, 25 июля, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Специалисты обработали от насекомых номера отеля «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и где его противники провели акцию. Об этом сообщили журналистам в администрации этой гостинице.

ИА REGNUM Насекомое

Ранее стало известно, что активисты принесли в указанное место личинки насекомых и кузнечиков, которых раскидали на столе в конференц-зале, где находились флаги Израиля и США. Кроме того, протестующие активировали систему пожарной сигнализации в отеле.

Представители гостиницы подтвердили эту информацию. Они уточнили, что инцидент в «Уотергейте» произошёл 23 июля.

«Мы приняли необходимые меры, чтобы провести дезинфекцию в здании, работа которого продолжается в обычном режиме», — уточнили представители отеля в беседе с газетой The Hill.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Нетаньяху прибыл в США. В Вашингтоне глава израильского правительства выступил перед американским Конгрессом. В ходе своей речи он призвал Соединённые Штаты создать на Ближнем Востоке аналог НАТО для противостояния с Ираном.

Нетаньяху также должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис вместо главы Белого дома Джо Байдена. Премьер-министр Израиля также планирует провести переговоры в штате Флорида с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.