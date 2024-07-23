Вашингтон, 24 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Соединённых Штатов Америки задержала в одном изданий Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне группу активистов, протестовавших против военной поддержки Израиля. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Митинг в поддержку Палестины

«Полиция Капитолия США арестовала активистов, протестовавших против военной поддержки Израиля со стороны США в здании Конгресса во вторник», — говорится в материале.

Отмечается, что активисты вышли на акцию протеста накануне запланированного выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе и его встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

По данным Reuters, большинство участников митинга — еврейские протестующие. Всего в акции протеста приняли участие около 400 демонстрантов, более 250 протестующих задержали.

Как передавало ИА Регнум, в мае палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий в том числе ограничения, направленные против пропалестинских акций протеста в стране. Толчком к принятию законопроекта послужили участившиеся случаи организации митингов в поддержку Палестины на территории школ и высших учебных заведений, на которых якобы звучали антисемитские лозунги.

При этом позднее издание Politico сообщило, что наиболее влиятельные спонсоры Демократической партии финансово поддерживают организаторов акций протеста в поддержку Палестины. Так, согласно налоговым декларациям, на которые ссылается Politico, фонд Tides, основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, направил организации Jewish Voice for Pease около 500 тысяч долларов.