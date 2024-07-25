Москва, 25 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации до пяти американских БМП Bradley Вооружённых сил Уркианы (ВСУ). Об этом 25 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Станислав Красильников

«<…> за сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП «Bradley» производства США на площадке c иностранной военной техникой», ― доложил военный.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров.

Удары по позициям украинской армии нанесли оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Кроме того, добавил представитель Минобороны, российские силы нанесли поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 23 июля в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2005 военнослужащих. В частности, 140 военных в боях с группировкой российских войск «Север», 550 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад». На направлении, где боевые задачи выполняет группировка российских войск «Юг», потери ВСУ составили 700 военных, в боях с группировкой войск «Центр» — 395 бойцов.

Ещё 120 военных ВСУ потеряли в боях с группировкой ВС РФ «Восток». В Херсонской области потери украинской армии составили 100 бойцов в боях с подразделениями группировки войск «Днепр».

25 июля Минобороны сообщило об уничтожении снайперской парой мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ВС России пулемётного расчёта ВСУ на авдеевском направлении.

Российская группировка войск «Центр»17 июля уничтожила украинский бронетранспортёр М113 производства США. Всего за сутки ВСУ лишились до 320 военнослужащих, еще двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей, двух гаубиц Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».