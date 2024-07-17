Москва, 17 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Российской группировкой войск «Центр» был уничтожен украинский бронетранспортёр М113 производства США. Об этом в видеообращении заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что группировка войск продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), улучшив тактическое положение и нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка.

Савчук добавил, что войска группировки отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра также проинформировал, что противник лишился до 320 военнослужащих, трёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113, девяти автомобилей, двух гаубиц Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ. Её подразделения за сутки поразили три бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), лишив их нескольких единиц техники.

Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Центр» ВС России уничтожила до 415 военных ВСУ и три бронемашины, включая боевую машину Bradley.