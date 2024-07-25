Донецк, 25 июля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Снайперская пара мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожила на авдеевском направлении пулемётный расчёт ВСУ. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

«Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы скрытно уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет противника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что российские военные, несмотря на сложный рельеф, артобстрелы со стороны противника и постоянное присутствие в воздухе вражеских БПЛА, поразили цели с расстояния около одного километра.

Уничтожение позиций противника обеспечило продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Прогресса, Новосёловки Первой, Дружбы и Артёмово в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли более 395 военнослужащих, один бронетранспортёр, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20 и четыре автомобиля. Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.