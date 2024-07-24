Москва, 24 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. За сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 2005 военнослужащих, сообщил 24 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что в зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли 140 военных, в боях с группировкой ВС РФ «Запад» потери украинской армии составили 550 человек.

На направлении, где боевые задачи выполняет группировка российских войск «Юг», потери ВСУ составили 700 военных, в боях с группировкой войск «Центр» — 395 бойцов.

Ещё 120 военных ВСУ потеряли в боях с группировкой ВС РФ «Восток». В Херсонской области потери украинской армии составили 100 бойцов в боях с подразделениями группировки войск «Днепр».

В числе уничтоженной за сутки техники ВСУ две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Также российские военные уничтожили пункт управления и склад дронов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Российские военные в течение суток нанесли удары по ВСУ в Харьковской области, а также в ДНР и в Херсонской области.