Киев, 22 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Предполагаемого убийцу бывшего депутата Верховной рады 60-летней Ирины Фарион объявили в розыск по прошествии двух дней после преступления. В Telegram-канале МВД Украины опубликовали фотографию и приметы подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве Фарион

Согласно ориентировке, возраст разыскиваемого преступника около 20 лет, рост не выше 180 см, телосложение худощавое.

Владеющих информацией граждан попросили обратиться в полицию для установления местонахождения подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июля неизвестный, поджидавший Ирину Фарион возле её дома во Львове, выстрелил ей в голову. Экс-депутата доставили в больницу в критическом состоянии, в городе объявили план «Перехват». Спустя несколько часов Фарион скончалась в больнице.

Правоохранители устанавливают подробности нападения на бывшего депутата Рады Ирину Фарион, дело переквалифицировали на статью об убийстве. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что личность нападавшего пока не удалось установить. По данным полиции, подозреваемый несколько дней находился у дома Фарион в определённое время. На месте преступления нашли гильзу. Основные версии нападения — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Не исключают и версию заказного убийства. К расследованию привлекли практически всю полицию Львова и часть областной полиции.

Фарион была депутатом Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. В 2010 году, посещая детский сад, она раскритиковала русские имена детей и рассказала о внуке, который учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка». Позже Фарион приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински и называла русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями.