Братислава, 24 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Словакия примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти в страну, заявил 24 июля президент страны Петер Пеллегрини.

Patrick Pleul/DPA/TASS

Он подчеркнул, что прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» может ухудшить отношения с Киевом.

«Словакия как суверенное государство в конце концов должна будет приступить к каким-то ответным мерам. Это не было бы на пользу ни Украине, ни её гражданам», — отметил глава государства на пресс-конференции.

Он выразил уверенность, что украинские власти постараются как можно скорее решить вопрос с возобновлением поставок нефти.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля украинские власти заблокировали поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». 22 июля две страны обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Киев нарушил пункт соглашения с ЕС о невмешательстве в поставки энергоносителей в западные страны через его территорию.

Венгрия, председательствующая в ЕС, также заявила, что продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из фонда мира Евросоюза, пока не возобновятся поставки российской нефти. Сийярто подчеркнул, что было бы странным поддержать выплаты стране, действия которой угрожают энергобезопасности Венгрии.

В МИД России действия Киева назвали попыткой давления на европейские страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что на разных этапах киевский режим проявлял и продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия продолжает поставлять нефть в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» и так же, как и эти страны, заинтересована в продолжении поставок.