Москва, 23 июля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Россия продолжает поставлять нефть в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» и так же, как и эти страны, заинтересована в продолжении поставок. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались, и наши партнёры, которые получали нефть по «Дружбе», продолжали её получать», — сказал Новак.

Он добавил, что Словакия, Венгрия и Чехия никогда не отказывались от поставок нефти из России и хотят их продолжить.

Вице-премьер также рассказал, что Россия и Китай провели переговоры по поставкам сжиженного природного газа, а также ряду совместных проектов в энергетике и угольной отрасли.

Он отметил, что Россия планирует в 2024 году поставить в Китай 30 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири», а в следующем году выйти на показатель в 38 млрд кубометров. Новак сообщил, что Россия не испытывает проблем с платежами за поставки нефти в Китай.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что Киев нарушил пункт соглашения с ЕС о невмешательстве в поставки энергоносителей в западные страны через его территорию.

Евросоюз 24 июля рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии. Сейчас Еврокомиссия изучает содержание письма двух стран и собирает информацию для принятия решений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 23 июля, что украинские власти стали использовать транзит энергоресурсов для давления на европейские страны. Она подчеркнула, что киевский режим продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.