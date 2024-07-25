ДНР, 25 июля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Из-за действий нетрезвых командиров ВСУ под Часовым Яром в ДНР был уничтожен 40-й отдельный стрелковый батальон, рассказал пленный украинский военный Эдуард Савеленко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда нас привезли в Часов Яр, мы поняли, что в армии наркотики распространены. И сами командиры находились в состоянии наркотического опьянения», — процитировала бойца Lenta.ru.

Он рассказал, что командиры отдавали приказы, находясь в таком состоянии. В результате почти никого из тех, с кем он после мобилизации прибыл в Часов Яр, не осталось — кто-то в госпитале, многие погибли. Батальон «закончился за два месяца», отметил Савеленко.

В плен украинский военный попал под городом Торецком. Выполняя приказ, он отнёс боекомплект на позиции и почти сразу попал в плен. Он выкинул оружие из блиндажа, поднял руки и крикнул, что сдаётся.

Как сообщало ИА Регнум, как рассказал в конце июня пленный украинский военный Игорь Жуковский, на линию фронта командование отправляет мобилизованных, которые не прошли никакого обучения. Новобранцев посылают на разведку, многие погибают.

Другой украинский пленный Юрий Водян рассказал, что командование перед выполнением задания даёт военным советы, как «правильно погибнуть». Бойцам настоятельно рекомендуют всегда иметь при себе гранату и патрон.

В ДНР 21 июля российские бойцы взяли в плен сразу два батальона ВСУ. Украинские военные попали в окружение в районе посёлка Новгородское (Нью-Йорк).

В начале июля в Херсонской области в плен российским военным сдались четыре бойца ВСУ. Чтобы попасть на территорию России, они организованно переплыли Днепр на самодельных плотах. Перед этим они сообщили российской стороне, что сдадутся, по специальным каналом связи.