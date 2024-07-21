Бахмут, ДНР, 21 июля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Два батальона украинских военных попали в окружение под посёлком Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР), передаёт «Российская газета» со ссылкой на источники.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Под Нью-Йорком в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказались в окружении порядка двух украинских батальонов. Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 21 июля начали наступление на участке фронта в направлении населённого пункта Нью-Йорк, расположенного в Бахмутском районе ДНР. Ряд источников сообщает, что российским военным удалось продвинуться в южной части Нью-Йорка и преодолеть первую линию обороны противника. Также с мест пишут о продвижении наступающих частей Вооружённых сил России от железнодорожной станции Майорская на запад: бои идут в районе между Пивничным и населённым пунктом Дружба, которые разделены железнодорожными путями.

Ранее в ДНР сообщили, что часть украинских бойцов попала в окружение под Угледаром. Российские войска держат пути снабжения ВСУ на данном участке фронта под огневым контролем.

19 июля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за неделю в зоне специальной военной операции ВСУ лишись до 13 075 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1370 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2215. В боях с российской группировкой «Восток» ВСУ потеряли до 925 военнослужащих, с группировкой «Днепр» — до 715 военнослужащих.