Алушта, Крым, 6 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. В крымской Алуште возможно полное отключение подачи газа из-за пожара на газораспределительном узле. Об этом предупредила в Telegram-канале глава местной администрации Галина Огнева.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По информации администрации, 7 июля, возможно, будет полное или частичное ограничение подачи газа потребителям.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное.

МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 21:42. Причины пожара — устанавливаются.

В Волгограде на насосной станции произошёл взрыв газа. В результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.

Версия о внешнем воздействии на станцию исключена, добавили в компании.