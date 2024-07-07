В Алуште из-за пожара на газораспределителе могут отключить газ
В Алуште из-за пожара на газораспределителе возможно полное отключение газа
Алушта, Крым, 6 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. В крымской Алуште возможно полное отключение подачи газа из-за пожара на газораспределительном узле. Об этом предупредила в Telegram-канале глава местной администрации Галина Огнева.
По информации администрации, 7 июля, возможно, будет полное или частичное ограничение подачи газа потребителям.
Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное.
МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 21:42. Причины пожара — устанавливаются.
В Волгограде на насосной станции произошёл взрыв газа. В результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.
Версия о внешнем воздействии на станцию исключена, добавили в компании.