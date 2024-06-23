Киев, 23 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Украинское командование отправляет на линию фронта необученных мобилизованных. Об этом 23 июня рассказал пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Жуковский.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Пленный сообщил, что командиры используют новобранцев для разведки обстановки на авдеевском направлении. Никакой помощи при этом мобилизованные от своих начальников не получают.

«Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе», — цитирует его Lenta.ru.

Он добавил, что командование бригады отправляет мобилизованных с относительно небольшим уровнем подготовки на фронт как «расходный материал» — для принятия основного удара.

«Много людей так погибло, и в нашем подразделении. От взвода тоже почти ничего не осталось», — подытожил пленный боец ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля один из бойцов ВСУ сообщил, что командование украинской армии направляет в зону боевых действий непригодных к военной службе новобранцев. Так, одного из мужчин мобилизовали как «ограниченно годного», после чего он служил в Ровенской области, где не проходил никакой специальной подготовки.

26 апреля украинский «24 канал» сообщил, что признанных ограниченно годными к военной службе мужчин на Украине обязуют пройти медкомиссию, которая и определит место прохождения службы.

Верховная рада Украины во втором и третьем чтениях 11 апреля приняла законопроект о мобилизации. Всем военнообязанным теперь смогут вручать повестки в ВСУ в «электронном кабинете призывника», и она будет считаться вручённой, даже если призывник не видел её. Также все военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военный билет.