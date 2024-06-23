Пленный боец ВСУ рассказал о переброске на фронт неподготовленных военных
Пленный боец ВСУ: Киев отправляет на фронт необученных новобранцев
Киев, 23 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Украинское командование отправляет на линию фронта необученных мобилизованных. Об этом 23 июня рассказал пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Жуковский.
Пленный сообщил, что командиры используют новобранцев для разведки обстановки на авдеевском направлении. Никакой помощи при этом мобилизованные от своих начальников не получают.
«Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе», — цитирует его Lenta.ru.
Он добавил, что командование бригады отправляет мобилизованных с относительно небольшим уровнем подготовки на фронт как «расходный материал» — для принятия основного удара.
«Много людей так погибло, и в нашем подразделении. От взвода тоже почти ничего не осталось», — подытожил пленный боец ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, 30 апреля один из бойцов ВСУ сообщил, что командование украинской армии направляет в зону боевых действий непригодных к военной службе новобранцев. Так, одного из мужчин мобилизовали как «ограниченно годного», после чего он служил в Ровенской области, где не проходил никакой специальной подготовки.
26 апреля украинский «24 канал» сообщил, что признанных ограниченно годными к военной службе мужчин на Украине обязуют пройти медкомиссию, которая и определит место прохождения службы.
Верховная рада Украины во втором и третьем чтениях 11 апреля приняла законопроект о мобилизации. Всем военнообязанным теперь смогут вручать повестки в ВСУ в «электронном кабинете призывника», и она будет считаться вручённой, даже если призывник не видел её. Также все военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военный билет.