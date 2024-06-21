Москва, 21 июня, 2024, 05:12 — ИА Регнум. В украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть». Подробности рассказал мобилизованный из Николаевской области пленный Юрий Водян.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По словам мужчины, в подразделениях им перед выполнением задания настоятельно рекомендовали «всегда иметь при себе гранату и патрон».

«Это для себя, чтобы в плен не сдаваться», — пояснил «РИА Новости» пленный, добавив, что такая инструкция ему «очень не понравилась».

Также военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, он понял, что те истории были только «страшилками»: отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трёхразовое, а порции — большие.

При этом никаких издевательств над ним не было.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные, попавшие в плен после штурма бойцами ВС России одного из укрепрайонов в зоне спецоперации, вынесли на руках тело погибшего российского командира.

В мае российские военные на волчанском направлении взяли в плен спецназовца из батальона «Сонечко» («Солнышко») Главного управления разведки минобороны Украины. Спецназовец заявил, что испугался и сдался в плен вместе с товарищами, так как не хотел вступать в бой.