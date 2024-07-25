Москва, 25 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве. Она состоялась 24 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В приветственном слове российский лидер отметил, что давно не виделся с Асадом и планирует обсудить с ним ряд вопросов, в числе которых торгово-экономические отношения стран и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Конечно, мне очень интересно Ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — подчеркнул Путин.

Асад в свою очередь заявил, что рад вновь увидеть российского коллегу. Он напомнил, что его визит совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, за этот период страны выдержали различные тяжёлые испытания и внутренние процессы трансформаций.

«Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — сказал Асад.

Он подчеркнул, что с учётом ряда мировых событий и ситуаций в Евразийском регионе на встрече необходимо обсудить все детали их развития и возможные перспективы.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи глав двух государств заявил, что она прошла без подписания каких-либо документов.

21 июля российский лидер по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипотношений направил Асаду телеграмму. Глава российского государства подчеркнул, что Москва продолжит неизменно поддерживать правительство Сирии в его стремлении отстаивать государственный суверенитет, единство и территориальную целостность.

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари 23 июля подарил президенту Путину меч из дамасской стали. Передача подарка произошла через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Также сирийская сторона в честь 80-летия установления дипотношений преподнесла мечи из дамасской стали самому Богданову и главе МИД России Сергею Лаврову.