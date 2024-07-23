Москва, 23 июля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Посол Сирии в Москве Башар Джаафари по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений подарил президенту России Владимиру Путину меч из дамасской стали. Торжественная церемония вручения прошла 23 июля в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Владимир Путин

Передача подарка произошла через спецпредставителя России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, уточняет РЕН ТВ. Также сирийская сторона в честь 80-летия установления дипотношений также преподнесла мечи из дамасской стали самому Богданову и главе МИД России Сергею Лаврову.

Кроме того, символические подарки передали официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, постоянному представителю РФ при Организации Объединённых Наций Василию Небензе, заместителю главы МИД Сергею Вершинину и ряду других лиц.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент России Владимир Путин по случаю годовщины установления российско-сирийских дипотношений направил телеграмму президенту Сирии Башару Асаду. Глава российского государства подчеркнул, что Москва продолжит неизменно поддерживать правительство Сирии в его стремлении отстаивать государственный суверенитет, единство и территориальную целостность. Также Путин указал на большой опыт, накопленный государствами за десятилетия двустороннего сотрудничества и отметил значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма в Сирии.

23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле прорабатывают возможность встречи Башара Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы способствовать выстраиванию диалога между Турцией и Сирией.