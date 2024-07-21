Москва, 21 июля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заверил коллегу из Сирии Башара Асада в поддержке правительства Сирии в отстаивании единства и суверенитета страны, говорится в телеграмме российского лидера по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», — сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что за прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях. Также он отметил значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле.

Путин заявил, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях.

Как передавало ИА Регнум, Башар Асад в ходе встречи 26 июня со спецпредставителем российского лидера по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым в Дамаске назвал инициативу по Украине, выдвинутую Владимиром Путиным, реальной основой для мирного урегулирования.

В апреле он заявлял, что Россия твёрдо противостоит Западу, а её победа в СВО на Украине исправит ход истории. Он также обвинил США в политическом давлении и в использовании доллара в качестве оружия в отношении государств, которые начали расширять отношения с Китаем.