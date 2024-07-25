Москва, 25 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и сирийский коллега Башар Асад не подписали никаких документов по итогам вчерашних переговоров в Кремле, сообщил 25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Встреча прошла без подписания документов», — процитировал его телеканал РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры глав двух государств состоялись 24 июля. В начале Путин кратко обозначил темы переговоров, в том числе торговые отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Асад напомнил, что его визит совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Сирийский лидер отметил, что и Россия, и Сирия прошли за это время сложные испытания и претерпели различные трансформационные процессы.

21 июля состоялся телефонный разговор Путина и Асада. Российский лидер заявил о неизменной поддержке правительства Сирии со стороны Москвы. Россия уважает стремлении Дамаска к отстаиванию государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности, подчеркнул он.