Москва, 25 июля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле.

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Встреча состоялась вечером 24 июля. Главы государств тепло поприветствовали друг друга.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904195" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Накануне вечером состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом

Путин отметил, что очень рад видеть сирийского гостя. Он кратко обозначил темы переговоров, в том числе торговые отношения и ситуация на Ближнем Востоке. Как отметил Путин, ближневосточная ситуация «имеет тенденцию к обострению».

«Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов [для обсуждения] очень много тоже», — сказал Путин.

Асад со своей стороны заявил, что рад вновь видеть российского лидера. Он напомнил, что его визит совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Он отметил, что и Россия, и Сирия прошли за это время сложные испытания и претерпели различные трансформационные процессы.

«Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — заявил Асад.

Сирийский лидер добавил, что, с учётом происходящих на Ближнем Востоке процессов сегодняшняя встреча в Кремле очень важна.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля состоялся телефонный разговор Путина и Асада. Российский лидер заявил о неизменной поддержке правительства Сирии со стороны Москвы. Россия уважает стремлении Дамаска к отстаиванию государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.