Токио, 25 июля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Детали спорных вопросов касательно использования замороженных активов России для помощи Украине намерены прорабатывать страны «Большой семёрки» (G7). Об этом заявил 24 июля глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе встречи глав минфинов стран G7 в Бразилии, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава японского финансового ведомства указал на важность единства стран G7 в вопросе оказания помощи Украине.

«Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим проработать детали различных спорных вопросов о построении системы», — пояснил Судзуки.

При этом представитель Японии уточнил, что решение по использованию замороженных активов России «в этот раз не принято, дискуссия продолжится».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский союз предложил странам-членам два варианта, при которых суверенные активы Центрального банка России будут заморожены на более длительный срок. Первый вариант предполагает бессрочную и регулярно пересматриваемую заморозку активов, второй — продление антироссийских санкций по активам каждые 18, 24 или 36 месяцев.

Страны Евросоюза и G7 после начала спецоперации на Украине заморозили около 50% российских валютных резервов. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Уточнялось, что Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов ущерба. Оценка основана на данных Всемирного банка и правительства Украины. Страны G7 намерены исследовать все легальные способы взимания средств с России для передачи их Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 июля подчеркнула, что Москва в случае передачи Киеву доходов от замороженных российских активов будет действовать в собственных национальных интересах, в том числе принимать жёсткие ответные меры.