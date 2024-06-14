Рим, 14 июня, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов ущерба. Об этом говорится в заявлении стран «Группы семи» (G7), принятом на саммите в Италии.

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Отмечается, что, по оценке Всемирного банка, именно столько средств понадобится на восстановление Украины.

В заявлении также говорится, что страны G7 готовы предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд, выплаты по которому будут осуществлять из доходов по замороженным российским активам.

При этом страны намерены исследовать все легальные способы взимания средств с России для передачи их Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Он уточнил, что кражей активов Запад только приблизит разрушение той системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание, а также позволяла потреблять больше заработанного, через долги и обязательства привлекая деньги со всего мира.

13 июня официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Западу болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных российских активов. Дипломат также назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на помощь Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за происходящим на саммите G7. В марте представитель Кремля предупредил Евросоюз о последствиях, если там решат изъять активы России. В этом случае европейцы будут «рубить сук, на котором сидят», пояснил он.