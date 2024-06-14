Рим, 14 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Все страны «Группы семи» (G7) примут участие в выделении кредита Украине на 50 миллиардов долларов за счёт доходов от замороженных активов России. Такое заявление сделал 14 июня высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге по результатам саммита G7.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Представитель американской администрации подтвердил, что Украине уже в текущем году предоставят заём в $50 млрд, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов, и Вашингтон будет не единственным кредитором в соглашении.

«Европейские страны заявили о возможном желании осуществить вклад в размере по крайней мере половины общей суммы, Япония сейчас занимается завершением оформления своих планов», — отметил представитель Белого дома, уточнив, что вклад Японии будет заключаться в бюджетной поддержке Киева.

По словам американского чиновника, все страны «Группы семи» внесут свой вклад в финансирование Киева за счёт замороженных активов России. Некоторые страны внесут средства, другие предоставят гарантии или примут участие в погашении займа, если доходов будет недостаточно. Кроме того, участие в сделке примет Канада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили страны G7 по итогам саммита в Италии, Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов ущерба. Оценка основана на данных Всемирного банка и правительства Украины. Страны намерены исследовать все легальные способы взимания средств с России для передачи их Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за происходящим на саммите G7. В марте представитель Кремля предупредил Евросоюз о последствиях, если там решат изъять активы России. В этом случае европейцы будут «рубить сук, на котором сидят», пояснил он.