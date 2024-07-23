Москва, 23 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россия очень жёстко ответит на передачу Европой доходов от российских активов на оружие для Украины. Об этом 23 июля заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nikita Dezhurny

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жёстко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия будет действовать в национальных интересах, и Запад это почувствует.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина в начале августа может получить первый транш на сумму в 1,4 млрд евро из доходов от замороженных суверенных активов России. По его словам, средства пойдут на закупку вооружения для Киева.

Захарова ранее отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут восприняты как воровство и не останутся безнаказанными. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что Россия даст зеркальный ответ в случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них.