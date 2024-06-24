Брюссель, 24 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Страны — участницы Европейского союза смогли окончательно договориться по вопросу об использовании прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украины. Об этом 24 июня заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб по прибытии на заседание Совета ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов», — сказала она.

Лябиб уточнила, что также Евросоюза намерен сегодня принять очередной пакет антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что объединение на следующей неделе получит первый транш прибыли от замороженных российских активов. Брюссель намерен отправить эти средства на военную помощь Киеву.

В Белом доме 14 июня заявили, что все страны G7 будут участвовать в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных активов России. Отмечалось, что западные страны хотят предоставить Киеву такие средства уже в 2025 году.

Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что любые попытки Запада изъять замороженные активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства отметил, что этим западные страны лишь приблизят разрушение той системы, которую они долго создавали, и которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 13 июня пообещала странам Запада болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных активов России. Она также назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на военную помощь Киеву.