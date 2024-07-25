Вашингтон, 25 июля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен до истечения полномочий главы государства сохранять коалицию государств в поддержку Украины для противодействия России и укреплять Североатлантический альянс. Об этом он заявил, выступая 24 июля со специальным обращением к нации.

Evan Vucci — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю альянс ещё более сильным и единым, чем когда-либо в нашей истории», — пообещал Байден.

По его словам, Соединённые Штаты продолжат предпринимать усилия, в том числе обеспечивать единство западных стран в поддержке Украины, чтобы не допустить победы России в конфликте.

В спецобращении Байден, объясняя своё решение о выходе из президентской гонки, заявил, что поступился личными амбициями в интересах американской демократии. При этом, по его мнению, он заслуживал второго срока на посту главы государства. Кроме того, он назвал необходимым обеспечить единство Демократической партии.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Запад во главе с США преследует заведомо провальную цель нанести РФ стратегическое поражение. По его словам, американские элиты не вынесли уроков из своих внешнеполитических и военных провалов.

Президент Владимир Путин также подчёркивал, что убеждения Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение путём затягивания конфликта на Украине являются большой ошибкой.