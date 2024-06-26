Москва, 26 июня, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Стремление ряда стран в прошлом обеспечить военно-политическое доминирование заканчивалось для них плачевно, заявил 26 июня министр иностранных дел Сергей Лавров, который принимает участие в международном форуме «Примаковские чтения».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Впечатление такое, что в США правящие элиты не вынесли уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что устремления и тенденции, прослеживаемые в политике администрации Байдена, не новые. Дипломат указал на заведомо провальные идеи США нанести стратегическое поражение России и желание сдерживать одновременно и Москву, и Пекин, и Тегеран.

Ранее, 24 июня, министры иностранных дел России и Белоруссии в совместном заявлении выразили намерение противостоять попыткам США доминировать в мире. Москва и Минск также призвали другие государства противостоять подходам Запада, ведущим к конфронтации и разрушению экономической безопасности.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Всё больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности, подчеркнул он.

Лавров в 2022 году заявлял, что попытки, которые предпринимают западные страны для того, чтобы вернуть однополярный мир и сохранить доминирование, являются иллюзиями.