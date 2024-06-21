Ханой, 21 июня, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Убеждения Запада о необходимости нанести стратегическое поражение России на поле боя являются большой ошибкой. Об этом 20 июня заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами на пресс-конференции во Вьетнаме.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Путин подчеркнул, что для России стратегическое поражение на поле боя означает прекращение её государственности, конец тысячелетней истории страны, значит, надо идти до конца, и бояться нечего.

«Поэтому я думаю, что те, кто так думает, а тем более так говорит, совершают очередную большую ошибку», — сказал Путин.

Российские Вооружённые силы готовятся ко всем вариантам развития ситуации, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Запад не отказался от планов нанести России стратегическое поражение, заявила 14 июня официальный представитель МИД Мария Захарова. Агрессивные планы касательно России рухнули. В будущем у Запада в этом отношении ничего не получится, добавила дипломат.

США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. Об этом написал президент Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в КНДР. Он подчеркнул, что с 2014 года раз за разом отвергались все попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем вопросам, заявил Путин.