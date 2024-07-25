Вашингтон, 25 июля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что заслуживал второго срока на посту главы государства. Такое мнение он озвучил, выступая 24 июля со специальным обращением к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я считаю, что мои заслуги как президента, моё лидерство в мире в мире и моё видение будущего Америки делают меня достойным второго срока», — указал он.

По словам главы государства, он решил в такой важный момент для Демократической партии поступиться личными амбициями в интересах американской демократии и отказаться от участия в предвыборной гонке.

«Я решил, что лучший способ продвинуться вперёд — передать эстафету новому поколению», — добавил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президента США объявил о выходе из предвыборной кампании 21 июля. В письменном обращении в социальных сетях он также указал, что решил это сделать в интересах Демократической партии и будущего США, и предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов на предстоящих выборах. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC News заявила, что Байден с момента вступления в должность всегда считал Камалу Харрис готовой занять пост американского лидера.

При этом в том же обращении Байден заявил, что после выхода из президентской гонки продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.