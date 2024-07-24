Москва, 24 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил членов общественного совета за активное участие и вовлеченность в реализацию программы «Время героев». Об этом 24 июля сообщает пресс-служба программы.

Пресс-служба «Время героев»

В Администрации президента России 24 июля состоялось заседание Общественного совета, приуроченное к завершению первого модуля программы «Время героев». Оно прошло под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Кириенко обратился к членам общественного совета с приветственным словом. Он поблагодарил их за активное участие и вовлечённость в реализацию программы.

«Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие», — приводит пресс-служба его слова.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров рассказал об основных целях и результатах первого модуля программы. Он рассказал, что участники преодолели образовательный марафон в 41 день непрерывного обучения по пяти основным направлениям, таким как конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, основы государственной гражданской службы, бережливое производство, а также формирование команды и лидерство.

По словам Комиссарова, программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений. Участники отметили, что ничего подобного они не ожидали, учиться было сложно, но интересно.

«Мы планируем поддерживать эту планку на следующих модулях программы, и я надеюсь, что вы тоже найдете возможность выступить перед ребятами и поделиться с ними своим опытом», — отметил он.

Ректор президентской академии также сообщил, что по итогам экзамена уровень знаний участников стал в полтора-два раза выше в сравнении с результатами, продемонстрированными ими в ходе вступительных испытаний.

Основными целями модуля было формирование у участников целостного представления о системе государственного управления и органов публичной власти, а также тренировка базовых управленческих навыков и умения работать в команде. Все участники успешно справились с поставленными задачами, получив за экзамен оценки «хорошо» и «отлично».

Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под управлением опытных управленцев.

Члены общественного совета обозначили дальнейшие планы развития программы, а также определили возможные акценты содержания второго модуля.

Как передавало ИА Регнум, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по инициативе Президента России Владимира Путина. Она нацелена на формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции.

Участники первого модуля программы «Время героев» отправились к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил уверенность в том, что эта экспедиция поспособствует формированию новой сильной управленческой команды.

В свою очередь ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что любые знания лучше усваиваются при наличии возможности применить их на практике.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

30 мая два участника кадровой программы получили Медали «Золотая Звезда» Героя России. Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж».