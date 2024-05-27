Москва, 27 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

«На первый модуль, который стартовал сегодня, мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов», — заявил ректор академии Алексей Комиссаров.

Отмечается, что для участников программы разработали три формата обучения: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки, заочная программа повышения квалификации. Сейчас началось обучение по магистерской программе. Список участников на очно-заочную программу планируют рассмотреть уже в июне.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Официальный сайт программы заработал 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песковотметил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. После отбора с ними будут работать сотрудники администрации президента и правительства РФ. Также в роли наставников выступят губернаторы российских регионов, мэры и руководители госкорпораций.

Алексей Комиссаров заявил, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям. Так, тем, кто не попадёт на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате.