Москва, 31 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Медали «Золотая Звезда» Героя России 30 мая получили два участника кадровой программы «Время героев» капитан Николай Соколов и подполковник Юрий Абаев. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук президента России Владимира Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Глава государства отметил, что военнослужащих специальной военной операции поддерживает весь народ. Они являются истинной опорой и броней России, добавил президент.

«От лица каждого гвардейца я хотел бы ещё раз уверить в том, что все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал Соколов на церемонии.

Александр Казаков/РИА Новости Капитан Николай Соколов

Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж». Он отметил, что особенно приятно получить медаль во время обучения.

«Испытываю гордость за свое подразделение, за свою страну. Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на Программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом и увидели, как я получил Звезду Героя», — отметил участник программы

Программа «Время героев» Юрию Абаеву вручают медаль

Ректор академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров обратился к награждённым с поздравительной речью, в которой выразил уверенность, что военные после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями как на военной службе, так и в гражданской сфере.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония награждения состоялась 30 мая в Екатерининском зале Кремля. Звание «Герой России» присвоили Ибрагимпаше Садыкову, который юношей добровольцем ушёл на фронт и прошёл всю Великую Отечественную войну. В общей сложности орденами, знаками отличия и почётными званиями отметили более тридцати выдающихся граждан России.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Алексей Комиссаров отмечал, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям. Так, тем, кто не попадёт на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате.