Москва, 29 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Программа будет запущена с 1 марта. С этого дня начнётся приём заявок на участие.

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы — назовём её «Время героев», — сказал президент.

Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.

В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, сказал Владимир Путин.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил также президент. Он попросил Минобороны и командиров боевых соединений поддержать бойцов, которые решат попробовать свои силы в этой программе.

Как сообщало ИА Регнум, в своём послании Федеральному собранию президент также призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.

Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе и государстве, возглавлять регионы и крупные предприятия, поскольку именно они являются подлинной элитой России, сказал также Владимир Путин в ходе послания.