Москва, 3 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Участники первого модуля программы «Время героев» отправились к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Время Героев

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил уверенность в том, что эта экспедиция поспособствует формированию новой сильной управленческой команды.

«Конечно, нам есть что сказать, и чем поделиться с ребятами и с точки зрения управленческого опыта, и технологических решений, и наших международных подходов, решений и задач на глобальном, на мировом рынке в таких сложных сегодняшних условиях. И мы это всё с огромным уважением очень бережно будем передавать, но и, конечно, особый символизм в том, что стартовый блок лекций, он проходит на ледоколе «50 лет Победы», — отметил Лихачёв.

В свою очередь ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что любые знания лучше усваиваются при наличии возможности применить их на практике.

«Я уверен, что те, кто дойдёт до Северного полюса и обратно, получат такие эмоции, которые помогут им лучше воспринять и запомнить всё, чему они здесь будут учиться», — сказал Комиссаров.

Как передавало ИА Регнум, ледокол с военнослужащими пройдёт по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск. На борту для участников подготовили образовательную и культурную программы. Отмечалось что участниками программы «Время героев» стали военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО), обладающие управленческим опытом и потенциалом.

29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

30 мая два участника кадровой программы получили Медали «Золотая Звезда» Героя России. Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж».