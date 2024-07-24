Москва, 24 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На встрече с участниками Фестиваля новых медиа спикер Кремля напомнил, что российский президент Владимир Путин уже неоднократно говорил об этом.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам Пескова, нелегитимность Зеленского и запрет на переговоры с Россией остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс. При этом, подчеркнул он, Москва всегда выражала готовность к мирному решению украинского конфликта и участию в конструктивных переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, но даты выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны. На нелегитимность Зеленского после 20 мая также указал один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник. Он отметил, что сроки полномочий определяются только статьями конституции.

14 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского невозможно восстановить в связи с истечением срока полномочий. Также глава российского государства назвал отмену выборов на Украине спектаклем. По словам Путина, нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.