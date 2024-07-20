Вашингтон, 20 июля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в США в конце лета. Об этом 20 июля «РИА Новости» сообщили в американской национальной гвардии.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — заявил представитель нацгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

На саммите НАТО в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10–20 самолётов. По его словам, уже обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

Обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest написал, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским системам ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты.

Тем временем Уральская компания «Форэс» заявила, что выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16.