Москва, 24 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшегося на севере Москвы внедорожника, сообщил 24 июля RT.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Специалисты погрузили извлечённые фрагменты в контейнер и вывезли. Взрывотехники также обследовали территорию, проверили другие припаркованные во дворе автомобили.

Внедорожник взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье и садится за руль. Затем прогремел взрыв. В результате пострадали водитель и находившаяся в машине женщина. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщило МВД, причиной взрыва, по предварительным данным, стала детонация взрывного устройства.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места взрыва. На них виден повреждённый в результате взрыва автомобиль и разлетевшиеся в разные стороны элементы кузова. Несколько находившихся рядом машин получили повреждения.