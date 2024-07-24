Москва, 24 июля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В результате взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы водителю машины оторвало конечности. Об этом 24 июля рассказал знакомый с ситуацией источник.

Дарья Драй ИА REGNUM

По его словам, которые привели «Известия», взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser прогремел около жилого дома на улице Синявской и в данный момент уточняются обстоятельства происшествия.

Источник отметил, что при взрыве водителю внедорожника оторвало конечности и его госпитализировали в Боткинскую больницу. При этом сидевшая рядом с ним женщина получила рваные раны лица. Взрывом также выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Москве взорвался автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Взрыв прогремел, когда машину стали заводить и сработало взрывное устройство. В результате водитель получил травму ноги и его госпитализировали.

Позднее Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в подрыве, которым оказался россиянин Владимир Головченко, 14 лет до этого проживавший на Украине. Задержанный признался, что его завербовала СБУ, поручив убить Прозорова.