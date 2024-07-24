Москва, 24 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Момент взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на улице Синявинской на севере Москвы попал на видео. Запись 24 июля оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На этих кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее сиденье и затем происходит взрыв. После этого от внедорожника поднимается вверх густой чёрный дым. Затем к машине подходят другие люди, которые начинают помогать пострадавшим от взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник. В результате этого пострадали водитель и также находившаяся в машине женщина. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что его причиной стала, по предварительным данным, детонация взрывного устройства.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места взрыва внедорожника в Москве. На них видны серьёзно повреждённый в результате взрыва автомобиль и разлетевшиеся в разные стороны элементы его кузова. Несколько находившихся рядом машин тоже получили повреждения.