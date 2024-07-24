Москва, 24 июля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Видеозапись с места взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы опубликовал 24 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На опубликованных кадрах запечатлён серьёзно повреждённый в результате взрыва внедорожник и разлетевшиеся в разные стороны элементы его кузова. Также видны различные повреждения у припаркованных рядом автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июля на улице Синявинской на севере Москвы взорвался внедорожник. В результате инцидента пострадали находившиеся в машине водитель и женщина: мужчине оторвало конечности, а вторая пострадавшая получила рваные раны лица.

СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что причиной взрыва автомобиля, по предварительной информации, стала детонация взрывного устройства.

Позднее в СМИ появились сведения о том, что пострадавший в результате взрыва автомобиля на парковке в Москве мужчина является действующим российским военным. Очевидец происшествия также рассказал, что у пострадавшего водителя автомобиля повреждены ноги.