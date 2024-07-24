Москва, 24 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Делать выводы о наличии украинского следа в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы без результатов следствия преждевременно, заявил 24 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Идёт следствие, работает следственная группа усиленная, пока рано, наверное, говорить о каких-то предварительных результатах», — отметил представитель кремля, отвечая на вопрос о причастности Киева.

Он добавил, что сейчас необходимо дать следователям время на проведение необходимой работы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля легковой автомобиль взорвался в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Взрывной волной выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей. Водителю машины оторвало конечности, у находившейся в салоне женщины рваные раны лица. Обоих госпитализировали в медучреждение.

Вести следствие по делу о взрыве машины будут сотрудники управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве. Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что его причиной стала, по предварительным данным, детонация взрывного устройства.

Момент самого взрыва внедорожника попал на видео. На этих кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее сиденье и затем происходит детонация. После этого от внедорожника поднимается вверх густой чёрный дым.