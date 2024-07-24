Москва, 24 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Расследовать уголовное дело о взрыве машины на севере Москвы будут сотрудники управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве. Об этом 24 июля сообщили в столичном следственном комитете.

Кадр из видео

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль взорвался утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Взрывной волной выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей. Водителю машины оторвало конечности. Также пострадала находившаяся в салоне женщина. У неё рваные раны лица. Обоих госпитализировали в медучреждение.

Позднее в СМИ появились сведения о том, что пострадавший в результате взрыва мужчина является действующим российским военным. Официального подтверждения этой информации нет.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что его причиной стала, по предварительным данным, детонация взрывного устройства.

Момент взрыва внедорожника попал на видео. На этих кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее сиденье и затем происходит детонация. После этого от внедорожника поднимается вверх густой чёрный дым.

Сапёры ФСБ России проверят взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser с помощью робота. Им необходимо удостовериться в безопасности прилегающей к машине территории и допустить к работе на месте происшествия оперативно-следственную группу.