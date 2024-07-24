Москва, 24 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию украинского конфликта, но важны детали. Об этом 24 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Ранее Кулеба на встрече в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности Украины вести переговоры с представителями России.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам посыл идёт в унисон с нашей позицией. Россия никогда не отказывалась от переговоров, но важны детали, мы их не знаем», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Предметом российско-украинских переговоров может быть только капитуляция Киева, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что любые другие договорённости, которые позволят киевскому режиму сохраниться без демилитаризации и денацификации, приведут только к возобновлению боевых действий с ещё большей силой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Она добавила, что ни у кого нет никакой веры Зеленскому.