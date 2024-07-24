Вашингтон, 24 июля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию из-за передачи вице-президенту Камале Харрис средств, переведённых на предвыборную кампанию Джо Байдена. Об этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Штаб Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, утверждая, что передача 96 миллионов долларов из предвыборного фонда Джо Байдена Камале Харрис нарушает закон», — говорится в материале.

Отмечается, что после выхода Байдена из предвыборной гонки и его заявления о том, что считает Харрис предпочтительным преемником, вице-президент изменила название предвыборного штаба, а также взяла на себя управления банковскими счетами предвыборного комитета.

Согласно тексту жалобы, предвыборный штаб Трампа посчитал присвоение этих средств Камалой Харрис крупнейшим нарушением Закона о федеральных избирательных кампаниях.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. Позднее стало известно, что более 890 тысяч американцев и организаций за сутки пожертвовали на предвыборную кампанию Харрис более 80 миллионов долларов, что стало рекордным показателем за всю историю президентских кампаний в США.

По подсчётам агентства Associated Press, Камала Харрис уже набрала достаточное количество голосов делегатов для выдвижения. Её поддержали 2538 делегатов, что превышает необходимое количество (1976 голосов). Официально о выдвижении может быть объявлено до 7 августа — до предстоящего съезда Демократической партии (DNC), который пройдёт 19–22 августа в Чикаго.