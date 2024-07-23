Москва, 23 июля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом 23 июля сообщил глава региона в Telegram-канале.

Kremlin Pool/Global Look Press Министр обороны России Андрей Белоусов

«Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Щетиновке в Белгородской области, пострадали трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и осколочными ранениями самостоятельно обратились в больницу.

Во второй половине дня 22 июля ВСУ обстреляли село Никольское в Белгородском районе. В результате ранения получили двое детей. Позднее при атаках БПЛА двух автомобилей в Борисовском районе пострадали двое водителей, один из которых отказался от госпитализации, второго направили в областную клиническую больницу.