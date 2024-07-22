Борисовка, Белгородская область, 22 июля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в понедельник вечером атаковали три автомобиля в Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, пострадали два человека. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу, один из раненых с баротравмой и сотрясением головного мозга от госпитализации отказался. Второго пострадавшего с множественными осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу, добавил Гладков.

Кроме того, украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Шебекино, в результате чего повреждения получил прицеп транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 июля в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ российские военные пресекли около 18:30 мск.

В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке БПЛА погиб один человек — тракторист при администрации села Устинка. Также пострадала его супруга.

В ночь на 22 июля российские средства ПВО нейтрализовали над территориями Ростовской, Белгородской, Смоленской и Воронежской областей, а также над Краснодарском краем и акваториями Чёрного и Азовского морей 75 украинских БПЛА.