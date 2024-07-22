Белгород, 22 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Двое детей получили ранения в результате обстрела села Никольского в Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Шебекинский городской округ и Белгородский район подверглись воздушным атакам со стороны ВСУ. В селе Никольском ранены двое детей», — написал он.

Глава региона сообщил, что один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, второй — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, ноги и предплечья. Детей отвезли в больницу.

Также Гладков проинформировал, что в селе повреждены пять автомобилей и десять частных домовладений, в двух домах выявлены серьёзные повреждения.

Как передавало ИА Регнум, ночью 22 июля Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Медики диагностировали у него контузию и множественные осколочные ранения.

Утром 22 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали трактор, который работал в поле в селе Устинка. От полученных ранений тракторист погиб на месте. Вместе с ним в кабине находилась его супруга. Женщина получила осколочное ранение правого бедра.