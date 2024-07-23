Белгород, 23 июля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал движущийся автомобиль в Щетиновке в Белгородской области, пострадали трое мужчин. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Пострадавшие с баротравмами и осколочными ранениями самостоятельно обратились в белгородскую городскую больницу №2, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что все трое отказались от госпитализации, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, во второй половине дня 22 июля украинские войска обстреляли село Никольское в Белгородском районе. В результате вооружённой агрессии ранения получили двое детей. Позднее при атаках БПЛА ВСУ двух автомобилей в Борисовском районе пострадали двое водителей, один из которых отказался от госпитализации, второго направили в областную клиническую больницу.

В ночь на 23 июля российские средства противовоздушной обороны обезвредили в Брянской области два украинских беспилотника. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, воздушные цели сбили над территорией Севского района, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Севастополе силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА. В районе Северной стороны и Фиолента уничтожено свыше 15 воздушных целей.