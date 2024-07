Москва, 23 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Власти России в ответ на продолжительное введение японской стороной антироссийских санкций приняли решение о бессрочном запрете въезда в РФ 13 японским гражданам. Об этом 23 июля сообщило на своём сайте российское Министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со Специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан», — говорится в сообщении.

В число этих лиц вошли: президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго, президент Shinwa Танака Хироаки, президент Toyobo Co. Такэути Икуо, президент Toray Industries Оя Мицуо, глава правления Toyota Motor Тоёда Акио, президент Nikken Co. Амэмия Макото, президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру, президент Morooka Co. Мороока Нобору, президент Denyo Co. Ёсинага Таканори и президент Koshin ltd Кохара Эйити.

Как сообщало ИА Регнум, японская сторона 21 июня расширила санкционные списки в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Токио внесло в них 11 физических лиц, а также 42 компании и организации из РФ.

Помимо этого японская сторона ввела санкционные меры в отношении 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. По словам генсека японского правительства Ёсимасы Хаяси, Токио приняло такое решение из-за якобы обхода этими организациями санкций против России.

Позднее в этот же день МИД России назвал новый пакет антироссийских санкций Японии очередным шагом японской стороны к полному разрушению двухсторонних отношений. В ведомстве предупредили Токио, что Москва в этой ситуации продолжит реагировать максимально жёсткими и чувствительными для японской стороны мерами.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио на данный момент нет. Глава государства напомнил, что японская сторона поддержала призывы добиваться стратегического поражения РФ, присоединилась к антироссийским санкциям Запада и оказывает военную поддержку киевскому режиму.